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Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?

Ünlü sanatçı Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor? İşte detaylar...

Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?

Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde ünlü sanatçı Yasemin Yalçın’ı, Toto Karaca rolünde izleyeceğiz.

 Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?

Uzun yıllara dayanan başarılı kariyeriyle Yalçın, oğlu Cem Karaca'nın sanatla dolu hayatına eşlik eden, onun mücadele dolu yolculuğunu destekleyen annesi olarak izleyicilerle buluşacak.

Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?
Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, Türk müziğinin ikonik ismi Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye taşırken izleyicilere birbirinden güçlü karakterlerle dolu bir biyografi sunmaya hazırlanıyor. Bu önemli projede, televizyon ve tiyatro dünyasının saygın isimlerinden Yasemin Yalçın, Cem Karaca'nın annesi, ünlü tiyatrocu Toto Karaca rolüne hayat veriyor.

Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?
Yasemin Yalçın, müziğe tutkuyla bağlı olan oğlu ve onu sanattan uzaklaştırmak isteyen eşi Mehmet Karaca arasında kalan ama daima sanatından taviz vermeyen oğlunu destekleyen, mücadele dolu yolculuğunda yanında olan bir anne olarak izleyicilerle buluşacak. Yasemin Yalçın'ın performansıyla birleşen güçlü Toto Karaca karakteri, Cem Karaca'nın mücadele dolu kariyerindeki dönemleri ve annelik duygusunu izleyicilere etkileyici bir şekilde aktaracak.

 Yasemin Yalçın sinemaya bakın hangi karakteri canlandırarak dönüyor?

Yüksel Aksu’nun yönettiği ve Cem Karaca'nın sanat kariyerinden çok daha fazlasını keşfetmeye davet eden film, müziğimizin efsane isimlerinden birinin hayatını konu alırken aynı zamanda annesi, babası, aşkları ve biricik çocuğuyla iç içe geçen bir aile portresi de sunacak. Türk sinemasının ve müziğinin zengin mirasına bir saygı duruşu niteliğindeki “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Cem Karaca rolünde İsmail Hacıoğlu’nu izleyeceğiz.

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