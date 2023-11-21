Yasemin Yalçın reji asistanı olan küçük kızını ilk oyununda yalnız bırakmadı

KATS Sahne geçtiğimiz günlerde kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba dedi.

Tiyatro severleri William Shakespeare’in klasikleşmiş oyunu olan “Caesar” ile karşılayan KATS Sahne, yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan “Caesar” oyunun galasında özel davetlilerini ağırladı. Uluslararası bir ekip tarafından sahneye konan oyunu izlemeye gelen davetliler oyunun sonunda beğenilerini ortaya koyarak oyuncuları dakikalarca alkışladılar. Oyunun bitiminde ise oyuncular ve davetlilere pastalı şampanyalı kutlama seramonisi de yapıldı.

Oyunu izleyenler arasında tiyatro camiasından isimlerin yanı sıra usta oyuncu Yasemin Yalçın ve oyuncu eşi İlyas İlbey’de vardı. Yasemin Yalçın sinema ve televizyon bölümünden yeni mezun olan küçük kızı Eda İlbey’in reji asistanlığını yaptığı oyunu büyük ilgi ile izledi. Eda İlbey’i babası İlyas İlbey ve ablası Eylül İlbey’de yalnız bırakmadılar.

Sibel Abdiu’nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay’ın Caesar’ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı ve Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar.

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