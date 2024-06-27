 Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikizleri İbrahim Ayel, Sinan Emir’in yüzünü ilk kez paylaştı.

Çift, ocak ayında çocuklarını kucağına almıştı.



İkili karelere, "Biraz çılgın aile" diye yazdı.

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