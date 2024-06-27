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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı. İşte detaylar...

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikizleri İbrahim Ayel, Sinan Emir’in yüzünü ilk kez paylaştı.

 Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı

Çift, ocak ayında çocuklarını kucağına almıştı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı
İkili karelere, "Biraz çılgın aile" diye yazdı.

 

 

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