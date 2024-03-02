Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı.



Çift, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.



İkilin, bebekleriyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Şefkatli, "40 uçurduk. Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun, sizin hep güzel günlerinizi görelim bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun sizi çok seviyorum meleklerim" ded,

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