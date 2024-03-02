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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı. İşte detaylar...

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı
Çift, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı
İkilin, bebekleriyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin 40'ı çıktı
Şefkatli, "40 uçurduk. Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun, sizin hep güzel günlerinizi görelim bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun sizi çok seviyorum meleklerim" ded,

 

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