 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in AVM tarzı

Şarkıcı İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde geldikleri İstinye Park'ta önce yemek yiyen çift, daha sonra mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan İdo Tatlıses, "Yetişmemiz gereken bir yer var. Kolay gelsin arkadaşlar" dedi.

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