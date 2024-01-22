  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı. İşte detaylar...

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikizlerini kucağına aldı. Çift, çocuklarının ismini açıkladı.

 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı

Snob Magazin'in geçtiğimiz haftalarda çift, bebeklerine babalarının ismi İbrahim ile Sinan adını vereceğini açıklamıştı.

 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı

İkili ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?
  Magazin

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?

Fırat Tanış'tan anlamlı oyun
  Magazin

Fırat Tanış'tan anlamlı oyun

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu
  Magazin

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Zara uzay listesini açıkladı
  Magazin

Zara uzay listesini açıkladı

Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!
  Magazin

Kıbrıs'ta Ebru Yaşar izdihamı!

BYHORSES TV uzun mesafeye çıkıyor
  Hayatın İçinden

BYHORSES TV uzun mesafeye çıkıyor