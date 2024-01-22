 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlerinin ismini açıkladı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikizlerini kucağına aldı. Çift, çocuklarının ismini açıkladı.

Snob Magazin'in geçtiğimiz haftalarda çift, bebeklerine babalarının ismi İbrahim ile Sinan adını vereceğini açıklamıştı.

İkili ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

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