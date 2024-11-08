  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Sakallıoğlu: Sezonu açıyorum mizah mühendislerim

Türkiye’nin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne almaya hazırlanıyor. BKM organizasyonuyla 13 Kasım’da gerçekleşecek olan gösteride ünlü komedyeni izleyenleri sürpriz anlar da bekliyor.

Yasemin Sakallıoğlu: Sezonu açıyorum mizah mühendislerim

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle sezonun ilk sahnesini almaya hazırlanıyor. BKM organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde 13 Kasım’da seyircisiyle buluşacak olan ünlü komedyen iki saat boyunca izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak.

Yasemin Sakallıoğlu: Sezonu açıyorum mizah mühendislerim

Sürpriz sahne performansı, kendi yaşamının birbirinden komik hikayeleriyle Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşanacak.

Ünlü komedyen sezonun ilk gösterisiyle hayranlarıyla buluşacak olmanın heyecanını duyduğunu söyleyerek, “Sezonu Bostancı’da açıyorum mizah mühendislerim. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum” diyor.

Yasemin Sakallıoğlu: Sezonu açıyorum mizah mühendislerim

Yasemin Sakallıoğlu, Bostancı Gösteri Merkezi’nin ardından 12 Ocak Londra, 9 Şubat Mannheim, 15 Şubat Köln ve 16 Şubat Amsterdam gösterilerini kapsayan Avrupa turnesine çıkacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ankara’da lüks davet
  Cemiyet

Ankara’da lüks davet

Babam gibi eşim olsun istemem!
  Magazin

Babam gibi eşim olsun istemem!

Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!
  Magazin

Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı

Aşkın Nur Yengi'den yeni şarkı!
  Magazin

Aşkın Nur Yengi'den yeni şarkı!

Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!
  Magazin

Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!