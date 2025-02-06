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Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ şovu ile sahnedeydi. İşte detaylar...

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

Yasemin Sakallıoğlu önceki gün ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle Maximum Uniq Hall sahnesindeydi.

 Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen stand-up’ı izlemeye gelenler kar ve fırtına dinlemedi. İstanbul’da kar yağışı uyarısı verilmesine rağmen ünlü komedyenin hayranları salonu hıncahınç doldurdu. Yasemin Sakallıoğlu kendisini izlemeye gelen hayranlarına, ‘Uçak seferleri iptal oldu’, ‘yollar kapanacak’ dediler ama bakın salonu doldurduk. İyi ki geldiniz” sözleriyle teşekkür etti.

 

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!
ELLERİYLE POĞAÇA PİŞİRDİ
Gösteri boyunca hayranlarına kahkaha dolu anlar yaşatan Sakallıoğlu’nu izlemeye gelenler arasında;

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

Gülse Birsel, Elçin Sangu, Derya Karadaş, Haki Biçici gibi isimler vardı. Kuliste kendisini ziyaret eden misafirlere ünlü komedyenin pişirdiği poğaça ve kekler ikram edildi. Sakallıoğlu, “Bir gün hayalim beni izlemeye gelen tüm hayranlarıma poğaça yapmak” dedi.

 

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

(Elçin Sangu)

TURNESİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Sakallıoğlu, kahkaha dolu gösterisiyle hem yurtiçi hem de yurtdışında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

 

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

(Gülse Birsel)

Gösteri, 9 Şubat Mannheim, 15 Şubat Köln, 21 Şubat Adana, 27 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi,

Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

(Derya Karadaş - Haki Biçici)

6 Mart Moi Sahne ve 22 Nisan’da Amsterdam’da sahnelenecek.

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