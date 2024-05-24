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Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Türkiye’nin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, kış sezonu boyunca kapalı gişe oynadığı ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ isimli gösterisi ile önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi. Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin sonunda izleyicileriyle birlikte meditasyon seansı esprisi de yaptı.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Bostancı seyircisinin harika enerjisini her zaman çok sevdiğini söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, kahkaha ve alkışlarla sezonun son oyununda da geleneği bozmadı. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunda seyircisine yaz turnesinin müjdesini de verdi.

 Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin sonunda izleyicileriyle birlikte meditasyon seansı esprisi de yaptı. 2 bin 500 kişinin aynı anda en güzel hallerinin fotoğrafına bakmasını isteyen Sakallıoğlu, “Kendimizi en iyi hissettiren halimize götürelim. Şu anda içten içe zayıflıyoruz. İçimiz içimizi yiyor, zayıflıyoruz. Yanlarımızdan yağlarımız akıyor” sözleriyle salonu gülme krizine soktu.

 Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Yasemin Sakallıoğlu’nu sezonun son oyununda Binnur Kaya, Ceren Karakoç, Devin Özgün Çınar, Türkan Derya gibi isimler de yalnız bırakmadı. Oyun sonu kuliste bir araya gelen isimler eğlenceli kareler çekti.

 Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Ünlü komedyen, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle; 26 Mayıs’ta İzmir KültürPark Açıkhava, 27 Mayıs’ta Antalya Açıkhava,

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

29 Mayıs’ta Mersin Yeni Şehir Belediyesi, 30 Mayıs’ta Adana Çukurova Üniversitesi ve 1 Haziran’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnede olacak.

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