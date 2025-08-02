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Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek. İşte detaylar...

Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

"Doğru Koca Nasıl Seçilir?" gösterisini İzmir’de sahneleyen Yasemin Sakallıoğlu, bu yaz yaşanan yangın felaketlerini unutmadı.

 Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

Gösteriye gelen izleyiciler adına, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 fidan bağışında bulundu.

 Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

Yasemin Sakallıoğlu, TEMA Vakfı’nın İzmir ve Hatay’da yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırması için başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" çalışmasına bir destek verdi.

 Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

Sakallıoğlu, "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği gece, izleyiciler adına TEMA Vakfı aracılığıyla İzmir Ağaçlandırma Sahaları’na 1000 fidan bağışladı.

 Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

Gösteri sonunda sahneden yaptığı duyuruda, yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı’nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, "Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına küçük bir katkı sunmak istedim." diyerek izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan yangın bölgelerine anlamlı destek
FİDAN DESTEĞİ DEVAM EDECEK: SIRADA BURSA GÖSTERİSİ VAR
Ünlü komedyen, 15 Ağustos’ta Bursa’da sahneleyeceği gösteriden elde edilecek gelirin bir kısmıyla da yine TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 adet fidan daha bağışlanacağını açıkladı.

 

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