Yasemin Sakallıoğlu’ndan kahkaha tufanı

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli oyununu BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Hall’da sahneledi. ‘Sold out’ olan gösteride Yasemin Sakallıoğlu’nu izlemeye gelen binlerce seyirci, hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadı. Aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemeleri de sunarak esprili bir dille aktaran ünlü komedyenin gösterisinde kahkaha sesleri bir an bile dinmedi.

Gösterinin müdavimleri 7. kez geldi

Zaman zaman seyircilerini de sahneye alarak interaktif bir gösteri gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, kendisini 7. kez izlemeye gelen çifti görünce onları sahneye aldı ve hikayelerinden birini interaktif olarak çift ile sahneledi. Müdavim çift daha sonra Sakallıoğlu ile objektiflere poz verdi.

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle; 23 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi, 26 Mayıs’ta İzmir KültürPark Açıkhava, 27 Mayıs’ta Antalya Açıkhava, 29 Mayıs’ta Mersin Yeni Şehir Belediyesi, 30 Mayıs’ta Adana Çukurova Üniversitesi ve 1 Haziran’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnede olacak.

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