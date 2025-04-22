 Yasemin Sakallıoğlu'na sahnede sürpriz doğum günü

Türkiye’nin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe gösterisi Doğru Koca Nasıl Seçilir?'i Hollanda’da seyircileriyle buluştu. Sahnedeki sürpriz doğum günü kutlaması ünlü komedyene duygusal anlar yaşattı.

Yasemin Sakallıoğlu Doğru Koca Nasıl Seçilir isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle önceki akşam Hollanda’nın Amsterdam kentindeki Rai Theater’da sahnedeydi. BKM organizasyonuyla gerçekleşen gösteride ünlü komedyen kendisini dinlemeye gelen seyircilerine kahkaha tufanı yaşattı.

ANNE VE BABAYLA DUYGUSAL ANLAR

Gösteri sonunda hayranlarının yoğun alkışları üzerine yeniden sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu’na ekibi o sırada doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. 22 Nisan doğumlu ünlü sanatçı, bu sürpriz ve erken kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadı. İlk kez sahnede doğum gününü kutladığını söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, “Annem beni doğururken çok mu mutsuzmuş bilmiyorum ben hiçbir doğum günümde çok mutlu olmadım. O yüzden bu bana o kadar güzel geldi ki çok teşekkür ederim” dedi.



Yasemin Sakallıoğlu duygusal sözleriyle izleyenlerine teşekkür etti. Ünlü komedyen, "2025 yılının kelimesi olarak ‘Kalabalık yalnızlık’ seçilmiş. Biz sizinle bunu tersine çeviriyoruz. Kalabalık kalabalığız. Dünyanın her yerinde birbirimizi buluyoruz" diye konuştu. Yasemin Sakallıoğlu, 13-14 Mayıs tarihlerinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde iki gün üst üste sergilediği performansla sahnede olacak.

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