 Yasemin Sakallıoğlu'na Ankara’da sevgi seli  

Yasemin Sakallıoğlu Doğru Koca Nasıl Seçilir isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle Ankara MEB Şura Salonu’nda sahneledi.

Kahkaha dolu gösteride birbirinden komik hikayelerini, dans ve müzik gösterisiyle renklendiren Sakallıoğlu, izleyenlerin büyük alkışlarıyla gösteriyi tamamladı. Gösteri sonunda kulisten çıkmak üzere olan Yasemin Sakallıoğlu, hayranlarının çıkışını beklediğini görünce hepsiyle tek tek fotoğraf çektirip sohbet etti.



Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisini yaz boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdürecek olan ünlü komedyen yakında Amerika turnesine de çıkacağını duyurdu.

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