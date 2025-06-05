  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Sakallıoğlu'na Ankara’da sevgi seli  

Türkiye’nin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir? gösterisini Ankara’da sahne aldı. Gösteri sonunda hayranlarıyla ünlü komedyen arasında adeta sevgi seli yaşandı.

Yasemin Sakallıoğlu'na Ankara’da sevgi seli  

Yasemin Sakallıoğlu Doğru Koca Nasıl Seçilir isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle Ankara MEB Şura Salonu’nda sahneledi.

 Yasemin Sakallıoğlu'na Ankara’da sevgi seli  

Kahkaha dolu gösteride birbirinden komik hikayelerini, dans ve müzik gösterisiyle renklendiren Sakallıoğlu, izleyenlerin büyük alkışlarıyla gösteriyi tamamladı. Gösteri sonunda kulisten çıkmak üzere olan Yasemin Sakallıoğlu, hayranlarının çıkışını beklediğini görünce hepsiyle tek tek fotoğraf çektirip sohbet etti.

Yasemin Sakallıoğlu'na Ankara’da sevgi seli  
Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisini yaz boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdürecek olan ünlü komedyen yakında Amerika turnesine de çıkacağını duyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pala: Yalnız Kurt filmi geliyor!
  Magazin

Pala: Yalnız Kurt filmi geliyor!

Nasıl Instagram’da Takipçi Arttırılır?
  Hayatın İçinden

Nasıl Instagram’da Takipçi Arttırılır?

Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor
  Magazin

Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor

Özge Özder: Bu ödülü Ahmet Minguizzi'ye adıyorum
  Gündem

Özge Özder: Bu ödülü Ahmet Minguizzi'ye adıyorum

Turgut Tunçalp baba oluyor
  Magazin

Turgut Tunçalp baba oluyor

Serkan Çayoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Serkan Çayoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!