  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Özilhan’ın parlak saçlar için ilham perisi : Olaplex

Olaplex marka elçisi Yasemin Özilhan, göz alıcı saçlarının sırrını açıklıyor!

Yasemin Özilhan’ın parlak saçlar için ilham perisi : Olaplex

Favori Olaplex ürünlerinden N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum ile sizin de saçlarınız her an parlak ve yumuşacık oluyor. Lider prestij saç bakım markası Olaplex, ilk Türk marka elçisi Yasemin Özilhan ile güçlü, sağlıklı ve parlak saçlarının sırrını açıklıyor.  

Yasemin Özilhan’ın parlak saçlar için ilham perisi : Olaplex

Olaplex’in Patentli Bağ Güçlendirme Teknoloji’siyle geliştirilen ürünlerinden olan ve Yasemin Özilhan’ın da favorilerinden N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum, daha parlak ve yumuşak saçların şifresini çözüyor. Antioksidan içeren formülüyle saçları 232 dereceye kadar ısıya karşı koruyan ve 48 saat boyunca hava kirliliğine karşı kalkan oluşturan serum, saçlara parlaklığını ve yumuşaklığını geri kazandırıyor.  

Yasemin Özilhan’ın parlak saçlar için ilham perisi : Olaplex

Bukleleri belirginleştirirken saçların daha kolay şekillenmesini sağlayan N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum, Yasemin Özilhan ile ortak güzellik sırrınız oluyor.  

Fiyat: 1.290 TL

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tag Heuer, The Fall Guy filmiyle iş birliğini lanse ediyor 
  Güncel

Tag Heuer, The Fall Guy filmiyle iş birliğini lanse ediyor 

Big Bang Unico Full Magic Gold: Yüzde 100 altın, sıfır taviz
  Güncel

Big Bang Unico Full Magic Gold: Yüzde 100 altın, sıfır taviz

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi
  Magazin

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?
  Magazin

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!
  Magazin

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı
  Magazin

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı