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Yasemin Kay Allen ilk kez 'Kay' ismiyle ilgili bilgi verdi

Yasemin Kay Allen ilk kez 'Kay' ismiyle ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

Yasemin Kay Allen ilk kez 'Kay' ismiyle ilgili bilgi verdi

"Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı tiyatro oyunuyla aynı sahneyi paylaşan Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldular.

Yasemin Kay Allen ilk kez 'Kay' ismiyle ilgili bilgi verdi
Oyuncu Yasemin Kay Allen, ilk kez ismiyle ilgili detay verdi ve "Kay"'ın sanıldığı gibi soyadı değil, "göbek adı" olduğunu, annesinin ismi okunurken daha fanatik durması için bu göbek adını koyduğunu söyledi.

 Yasemin Kay Allen ilk kez 'Kay' ismiyle ilgili bilgi verdi

Yasemin Kay Allen, annesi Suna Yıldızoğlu'nun koyduğu göbek adı için "Kay (key) göbek adım. Fanatik olarak kulağa daha hoş geliyor diye koyulmuş açıkcası, anlamı yok, Yasemin Allen'den ziyade annem Yasemin Kay Allen demiş. Bana söylediği hikaye bu" dedi. Murat Cemcir'in duruma espirili yorumu ise "İnsanın göbek adı Kay olmaz ya!" oldu. Yasemin Kay Allen, Ceyda Düvenci'ye "Annen senden daha güzeldi yorumlarına alıştım artık. Annem hala benden daha güzel" dedi.

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