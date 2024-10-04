  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

Birleşik Krallık’tan Seçkin Üniversiteler, TBS öğrencilerini ziyaret etti. İşte detaylar...

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi'nden doktora ünvanı alan Dr.Mehmet Gültekin’in kurucusu olduğu TBS (Tarabya İngiliz Okulları), yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerini,

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Mehmet Gültekin, Yasemin, Zeynep Ilıcalı, Emel Gültekin)

İngiltere’nin en seçkin üniversiteleriyle buluşturdu.

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Esra Abacıoğlu Akcan)

Birleşik Krallık’taki seçkin üniversitelerin temsilcileri TBS- Tarabya İngiliz Okullarını ziyaret ederek, eğitim kurumlarını öğrencilere anlattı.

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Mehmet- Emel Gültekin)

“Uluslararası Üniversitelerin Tanıtım Günü” etkinliğinde Bristol, Manchester,

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Nebil Evren- Sema Ertekin)

Durham, Exeter, Sheffield, Nottingham, Queen Mary, Birmingham, Southampton, Liverpool, Bolton üniversitelerinin temYasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Nevin Ursavaş, Şan Torun)

silcileri TBS’in kampüsünde öğrenciler ve velileri ile bir araya gelerek, eğitim kurumları hakkında detaylı bilgi aktardılar.

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

(Şule Zeybek)

TBS kampüsünü geçen yıl eylül ayında ise Birleşik Krallık’tan Kralın kardeşi Edinburg Dükü Prens Edward ziyaret ederek, öğrencilere kariyer yolculuklarına yönelik tavsiyelerde bulunmuştu.


Uluslararası Üniversitelerin Tanıtım etkinliğine, Zeynep Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı, ünlü soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Şule Zeybek ve Cenk Torun’un oğlu Şan Torun ve eşi Nevin Ursavaş katılan veli ve öğrenciler arasındaydı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!
  Gündem

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
  Magazin

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım
  Magazin

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin
  Magazin

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...
  Magazin

Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...