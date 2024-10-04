Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi'nden doktora ünvanı alan Dr.Mehmet Gültekin’in kurucusu olduğu TBS (Tarabya İngiliz Okulları), yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerini,

(Mehmet Gültekin, Yasemin, Zeynep Ilıcalı, Emel Gültekin)

İngiltere’nin en seçkin üniversiteleriyle buluşturdu.

(Esra Abacıoğlu Akcan)

Birleşik Krallık’taki seçkin üniversitelerin temsilcileri TBS- Tarabya İngiliz Okullarını ziyaret ederek, eğitim kurumlarını öğrencilere anlattı.

(Mehmet- Emel Gültekin)

“Uluslararası Üniversitelerin Tanıtım Günü” etkinliğinde Bristol, Manchester,

(Nebil Evren- Sema Ertekin)

Durham, Exeter, Sheffield, Nottingham, Queen Mary, Birmingham, Southampton, Liverpool, Bolton üniversitelerinin tem

(Nevin Ursavaş, Şan Torun)

silcileri TBS’in kampüsünde öğrenciler ve velileri ile bir araya gelerek, eğitim kurumları hakkında detaylı bilgi aktardılar.

(Şule Zeybek)

TBS kampüsünü geçen yıl eylül ayında ise Birleşik Krallık’tan Kralın kardeşi Edinburg Dükü Prens Edward ziyaret ederek, öğrencilere kariyer yolculuklarına yönelik tavsiyelerde bulunmuştu.



Uluslararası Üniversitelerin Tanıtım etkinliğine, Zeynep Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı, ünlü soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Şule Zeybek ve Cenk Torun’un oğlu Şan Torun ve eşi Nevin Ursavaş katılan veli ve öğrenciler arasındaydı.

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