  Yasemin Allen: Eratik bir insanım

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi, oyuncu Yasemin Kay Allen'i konuk etti.

ANNEMİN İSMİNİN SORUMLULUĞU VAR

Yasemin Kay Allen, Ahmet Mümtaz Taylan'a: "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı. Kelimelerime çok dikkat etmeye çalıştım, annemin ismiyle ilk sektöre girdim, kamera arkası istiyordum aslında. Ama ünlü bir annenin kızı olduğu için bir sorunum da olmadı" itirafında bulundu.

ERATİK BİR İNSANIM

İngiltere'de Piton yılanı besleyen Yasemin Kay Allen, "Kraliyet Pitonu" beslediğini ve ebat olarak normal Piton yılanları gibi büyük değil, küçük olduklarını da Empati'de açıkladı. Yılan beslemenin çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyen Allen, Türkiye'de yasak olduğu için yılanını İngiltere'de bırakmak zorunda kalmış. Allen: "Keşke bende Piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, eratikin Türkçesi hiperaktif" dedi.

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