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Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

Ünlü oyuncu Bodrum'da 475 TL'ye satılan lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı. İşte detaylar...

Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Bu yaz Bodrum’da 475 lira olması beklenen lahmacun fiyatlarıyla ilgili tartışmaya Yasemin Allen da katıldı.

Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

Oyuncu "Bu fiyata lahmacun yer misiniz?" sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi.

Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

"Ben Bodrum'a gitmiyorum. Tayland'da olurum herhalde. Lahmacun yok orada" cevabını verdi.

Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

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