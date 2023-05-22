Yasemin Allen 475 TL'lik lahmacun için verdiği cevapla şaşırttı

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Bu yaz Bodrum’da 475 lira olması beklenen lahmacun fiyatlarıyla ilgili tartışmaya Yasemin Allen da katıldı.

Oyuncu "Bu fiyata lahmacun yer misiniz?" sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi.

"Ben Bodrum'a gitmiyorum. Tayland'da olurum herhalde. Lahmacun yok orada" cevabını verdi.

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