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Yaşar sürpriz bir cover yayımladı

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. 

Yaşar sürpriz bir cover yayımladı

Kasım ayıda Türk pop müziğinin en başarılı müzisyen, şark yazarı ve yorumcularından, Yaşar, ‘’Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı. 

Yaşar sürpriz bir cover yayımladı

İbrahim Erkal'ın 1998 yılında çıkan 'Sırılsıklam' albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi, mix ve mastering'i Mehmethan Dişbudak'a ait ‘Dönemem’, tüm dijital platformlarda  video klibiyle yayına girdi. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.

Yaşar sürpriz bir cover yayımladı

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Yaşar sürpriz bir cover yayımladı

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. 

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay  sunulmaya devam ediyor. 

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