  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yaşar mutlu evliliğini anlattı!

Ünlü şarkıcı Yaşar mutlu evliliğini anlattı! İşte detaylar...

Yaşar mutlu evliliğini anlattı!

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, hafta içi her gün NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan Bambaşka Sohbetler, müzisyen Yaşar'ı konuk etti. Usta müzisyen; özel yaşamından şarkılarına, müzik yolculuğuna, duygularına kadar pek çok özel konuda Ceyda Düvenci'ye adeta kalbini açtı.

 Yaşar mutlu evliliğini anlattı!

BABASIZ BÜYÜDÜM
Psikolog eşi Merve Oğuz ile 14 yıllık mutlu bir evliliği olan Yaşar, ailesi için duygularını şu cümlelerle paylaştı: "Gayet mutluyum evimin içinde de, hayatımda da; her şey yolunda. 14 yıllık evlilik, oğlum 12 yaşında, eski yaptığım şeyleri yine, ama bu sefer büyüyerek yaptım; önce eşimle, sonra ailece yapmaya başladık... Bu benim özlediğim bir şeydi, ben babasız büyüdüm, şimdi oğlumu baba olarak büyütebildiğim için ayrıca bir mutluluğu var" dedi.

 Yaşar mutlu evliliğini anlattı!

SENİ BEN BABA YAPTIM
Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Kerem bir yerden duymuş, bana takılıyor 'Seni ben baba yaptım' diyor, aslında doğru laf. Bu son 2 yılda baya değiştik, baba oğul pek çok şeyi birlikte yapmaya başladık, ikinci hayat gibi bir şey yaşıyorum. Spor da yapıyoruz, oyun da yapıyoruz. Evcimenim, Kerem evde olmadığım zaman çok bozuluyor. Ben geldiğimde uyumuş olacaksın ama, geleceğim deyince sorun etmiyor."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İzzet Çapa'dan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

İzzet Çapa'dan çarpıcı açıklamalar!

Ayten Uncuoğlu ve Cenk Torun 24 yıl sonra bir araya geldi!
  Magazin

Ayten Uncuoğlu ve Cenk Torun 24 yıl sonra bir araya geldi!

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı
  Magazin

Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına eşi Melisa Aslı Pamuk ve oğlu Mylan da katıldı

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk
  Hayatın İçinden

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk

Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori
  Magazin

Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Sağlıklı ve eğlenceli yeni buluşma noktası
  Mekan

Sağlıklı ve eğlenceli yeni buluşma noktası