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Yaşar’la Kuruçeşme Açıkhava’da pop rüzgârı

Türk pop müziğin en sevilen seslerinden Yaşar, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam pop rüzgârı estirdi.

Yaşar’la Kuruçeşme Açıkhava’da pop rüzgârı

Yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, ünlü popçunun şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. Ünlü sanatçı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yağmurlu havaya rağmen sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Yaşar, “Bulutlara kuşlarla birlikte haber yolladım. Bu gece yağmur yağmasın bir güzellik yapsınlar diye…Anlaşacağız inşallah…” sözleriyle gülümsetti.

Yaşar’la Kuruçeşme Açıkhava’da pop rüzgârı

90’LARIN BÜYÜSÜNÜ KURUÇEŞME SAHNESİ’NE TAŞIDI!

Yaşar, yaklaşık 2,5 saatlik performansı boyunca unutulmaz şarkılarına sevenlerini ortak ederken hayranlarından oluşan dev korosu zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak ünlü sanatçıya eşlik etti. Boğazın kıyısında güçlü sesi ve sahne enerjisiyle unutulmayacak müzik şölenine imza atan Yaşar, “Aldanırım”, “Cezayir Menekşesi”, “Kuşlar” parçalarıyla 90’lı yıllara selam gönderdi.

Yaşar’la Kuruçeşme Açıkhava’da pop rüzgârı

Ünlü sanatçı binlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarına Kaan Öztürk ve Onur Mete ile yaptığı düetlerle devam etti. Sürprizleriyle müzikseverleri mest eden üçlü, “Birtanem”, “Güllerin İçinden” performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

Yaşar’la Kuruçeşme Açıkhava’da pop rüzgârı

Yaşar hayranları, geçmişten günümüze uzanan şarkılarla oluşturulan repertuvarı dinlemeye doyamadı. Ünlü popçuyu izlemeye gelenlerin arasında oyuncu İrem Helvacıoğlu ve erkek arkadaşı Ural Kaspar’da vardı.

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