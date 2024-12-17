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Yaşar İpek yılbaşında Mersin'de sahne alacak

Usta sanatçı Yaşar İpek, Mersin BN Hotel Thermal & Wellness'te yeni yılı karşılayacak. İşte detaylar...

Yaşar İpek yılbaşında Mersin'de sahne alacak

Usta sanatçı Yaşar İpek, Mersin BN Hotel Thermal & Wellness'te yeni yılı karşılayacak. 

Yaşar İpek yılbaşında Mersin'de sahne alacak

Mersin Toros dağlarında muhteşem bir doğada, Avrupa’nın en iyi lüks termal oteli seçilen BN Hotel’de yeni yılı karşılayacak olan İpek, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Gala akşamına özel hazırlanan set menülerle yılbaşı akşamı eşsiz bir gastronomi şölenine dönüşecek.

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