Yaşar'dan yaşlanma itirafı!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin aslı programının konuğu Yaşar oldu. Yaşar birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Şarkıcı, uzun yıllar sonra bir programa katıldı.



ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI BAŞARILI OLAMAZ

Aslı Şafak'ın sorusu üzerine, "Oğlumun bu işi yapmasını kesinlikle istemiyorum. Çok zorluklarını yaşadım onları yaşamasını istemiyorum. Ünlü babaların çocukları hiç başarılı olamıyorlar. Ve bu durum onlarda çok ciddi travma ve bunalım yaratıyor. Diğer insanlara göre daha fazla mutsuz oluyorlar. Eğer anne babalarının mesleğini seçerlerse daha da kötü oluyor. Ünlü bir babanın bana başarılı olmuş bir çocuğunu söyleyebilir misiniz? 'Onun gibi olacağım hatta onu geçeceğim' derse işler daha da karışmaya başlıyor. 'Babası daha iyiydi' derler biter gider. O çocuk bir yere gelemez" dedi.

Yaşar sözlerine, "Kerem mesela çok kötü müzikler dinliyor rap gibi hip-hop gibi. O müziklerin ne olduğunu hiç bilmiyorum" ifadeleriyle devam etti. Şarkıcı: "Babalık rolüne geç oturdum biraz. Anneler doğurur doğurmaz anne oluyor ama babalar uğraştıkça baba olabiliyor. Arkadaşlarımın çoğuna 'sen ne zaman hissettin?' diye sorunca 'ikincide' dediler bizim ikinci

olmadı. Biz oğlumla daha yeni arkadaş olmaya başladık şimdi anlaşabiliyoruz."

EVDE ROMANTİZM OLMAZ! ZATEN ROMANTİZM ÇOK KOMİK BİR ŞEY

Yaşar, şu sözlerle dile getirdi: "Evde romantizm olur mu ya? Romantizm bence çok komik bir şey. Romantizmin ne olduğuna dair

bir cevabım yok. Sevgi sözcüklerini fazla söyleyemem o yüzden şarkı yapıyorum."



YAŞLANMA KORKUM YOK AMA ARTIK SAHNEDE YORULUYORUM

Yaşar, Aslı Şafak'ın "Yaşlanma korkun var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Yaşlanma korkum yok ama hissetmeye başladım fiziksel olarak. Artık sahnede antrenmanlı olmak gerekiyor. Sahnede 3 saat ayaktasınız. Önceden sahnede yorulmazdım şimdi yoruluyorum. Yeni bir şey yapmaya vaktim yok. Üç kere sahneye çıktığım zaman hafta bitmiş oluyor. Bu sebeple daha az sahneye

çıkmaya çalışıyoruz."

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