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Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı. İşte detaylar...

Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapım desteğine layık görülen Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı.

 Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

(SİMAY RASİMOĞLU-HALİL ERGÜN-ANTA TOROS-VOLKAN KARATAŞ)

Filmin yönetmen koltuğunda, ödüllü projeleriyle adını duyuran Volkan Karataş bulunuyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sinematografik diliyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

 Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

(SİMAY RASİMOĞLU)

Başrollerinde usta oyuncular Halil Ergün, Anta Toros ve 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu’nun yer aldığı filmde ayrıca başarılı oyuncu Aslı Saçar ve Ayşe Boyraz da rol alıyor. Film, distopik bir atmosferde, özellikle su ve gıda kaynaklarının azalmasına odaklanan görünmeyen krizleri sade, metaforik ve çarpıcı bir anlatımla ele alıyor. “Yaşam Üçgeni”, bireysel olduğu kadar toplumsal bir yüzleşmeye de alan açmayı hedefliyor.

 Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

(ASLI SAÇAR - ANTA TOROS)

Yönetmen Volkan Karataş, “Yaklaşık bir buçuk yıldır büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığım bu projede, usta oyuncular Halil Ergün ve Anta Toros gibi iki güçlü ismi aynı kadroda buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Projenin son aşamasında ise Çocuk ve Gelecek Derneği üyesi kadınlarla birlikte çalışmak, filmimizin ruhuna anlamlı bir katkı sundu” sözleriyle süreci özetliyor.

Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

(SİMAY RASİMOĞLU-HALİL ERGÜN-ANTA TOROS-VOLKAN KARATAŞ)

Görüntü yönetmenliğini Berkan Karakoç, ışık şefliğini Davut Çamlı’nın gerçekleştirdiği yapıma Fujifilm Türkiye ve Godox Türkiye prodüksiyon ekipman desteği sağladı. Yaşam Üçgeni, post prodüksiyon sürecinin ardından 2026 yılında ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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