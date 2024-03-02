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SnobMagazin.com

Yaşam koçunun yaptığı açıklama olay oldu

Tuğçe Işınsu'nun, sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. İşte detaylar...

Yaşam koçunun yaptığı açıklama olay oldu

Tuğçe Işınsu'nun, sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Yazar, "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur" dedi.

Yaşam koçunun yaptığı açıklama olay oldu
Işınsu'ya takipçilerinden aldatmayı meşru gösterme eleştirisi geldi. Yazar, "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur 'sadece'. Senin yanında nefes alır, tamamlanır, yenilenir, eksik hissettiği şeyleri yaşar. Ve asıl kurulu düzenine daha iyi hissederek geri döner. Burada anlatılan masum göstermek değil. Bu ilişkilerden hiç bir şey olamayacağı, yani bir yere varmayacağı. Boşa kürek çekmeyin demek..." sözleriyle kendini savundu.

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