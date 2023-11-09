 Yaşam Koçu maceralarını anlatmak için sete çıktı

Uzun ve titiz bir ön hazırlık sürecinden sonra “Yaşam Koçu” ekibi motor dedi. İstanbul’un çeşitli semt ve platolarında çekilen; gündemdeki olayları, enerji, frekans ve astroloji gibi herkesin ilgi gösterdiği konuları eleştirel mizahi bir perspektiften kaleme alan Doğu Demirkol’un Yaşam Koçu filminin başrollerinde Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin yer alıyor.

FİLM İÇİN YAŞAM KOÇ’LARI, ENERJİ VE KARMA TERAPİSTLERİNE GİTTİ!

Hikaye ve Konsept tasarımını filmin yapımcılarından Emrah Güzelkokar’ın üstlendiği Yaşam Koçu’nun senaryo çalışmaları sırasında Doğu Demirkol, gözlemler yapmak üzere Yaşam Koç’ları, Enerji terapistleri ve Astrologlar ile bir çok seans yaptı. Seanslardaki gözlemlerini kendi komedi anlayışıyla senaryoya da yansıttı!

12 OCAK’TA VİZYONDA!

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ikilisi uyumları ve eğlenceli halleriyle sette keyifli anlar yaşatıyor. Yönetmenliğini Burak Kuka; Yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd & DMC’nin üstlendiği Yaşam Koçu 12 Ocak 2024 ‘te sinemaseverlerle buluşacak.

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