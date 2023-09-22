Yaşam Contemporary Istanbul’da

Tosyalı Holding’in üç yıl önce sanatta ileri dönüşüm odaklı Contemporary Istanbul Vakfı ile yaptığı iş birliği bu yıl Contemporary Istanbul’da ‘The Yard’ sergi partnerliği ile devam ediyor. Yenilikçi çözümlerle çevreye ve doğaya saygıyı esas alan, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleriyle dikkat çeken Tosyalı Holding, 27 Eylül Ön İzleme ve 28 Eylül- 1 Ekim Genel Ziyaret tarihleri arasında Tersane İstanbul’da 18’incisi düzenlenen Contemporary Istanbul’a katılacak.

The Yard sergisi Tosyalı Holding sergi partnerliğinde-Marc Oliver Wahler küratörlüğünde,

Bu yıl üçüncü edisyonu gerçekleşen The Yard dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan bir sergi The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin büyüleyici sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşacak. Tosyalı Holding partnerliğinde gerçekleşecek bu sergide yer alacak sanatçılar: Ângela Ferreira, Anne-Julie Raccoursier, Bosco Sodi, Clemens Wolf, Dorian Gaudin, Gianni Motti, Mehmet Ali Uysal, Nasan Tur, Socratis Socratous.



Tosyalı Holding’in iş birliğinde Heykeltıraş Varol Topaç, atık malzemelerden yarattığı kinetik hareketli eserini sergileyecek

Tosyalı Holding’in ‘Sürdürülebilir Sanat’ koleksiyonunda yer alan çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yaratılan Varol Topaç’ın bir eseri de Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu’nda sergilenecek. Heykel sanatına farklı yorumu ve bakış açısıyla dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı, Heykeltıraş Varol Topaç, Tosyalı Holding’in geri dönüşüme uygun çelik atıklardan kinetik hareketli bir eser oluşturarak sürdürülebilirliğe yeni bir bakış açısı ve yorum katacak. İnsanı merkeze alarak doğum, ölüm, yaşam sürecindeki atık malzemelerin bir sanat eserine dönüşmesini esas alan eser, kinetik tasarımıyla ziyaretçilere interaktif bir deneyim de yaşatacak.

Sanat danışmanlığını Mezo Digital Art CEO’su Dr.Nabat Garakhanova’nın üstlendiği, Varol Topaç tarafından hazırlanan Yaşam adlı eser, sert materyali ile insanın dayanıklılığını, umudu ve dayanışmayı sembolize ediyor. Heykelin ana teması, doğal afetlerin insan yaşamına olan etkisini ve insanlığın bu tür felaketlerle başa çıkma gücünü vurguluyor. Demir malzeme, dayanıklılığı temsil ederken, heykelin formları çeşitli zorlukları aşma ve ileriye doğru adım atma isteğini simgeliyor. Heykelin tasarımı, hareket ve dinamizmi yansıtan akıcı çizgilerle dikkat çekiyor. Heykelin formu toplumun bir arada olma gücünü ve birlikte çalışmanın önemini temsil ediyor.



Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu kapsamında ayrıca 29 Eylül 2023 tarihinde Tosyalı Holding’in Sürdürebilirliği İnşa Etmek: Kamu(Sal) Sanat İş Birliği Üzerine Dialog adında bir panel düzenlenecek.



22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi Contemporary Istanbul’da

Contemporary Istanbul yeni programıyla 28 Eylül - 1 Ekim Genel Ziyaret günlerinde Tersane Istanbul'da buluşuyor. Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu, 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 8 inisiyatif ve sanat kurumları, sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak. Tarihi Haliç atmosferiyle Tersane Istanbul'da sanatseverler yeniden Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.

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