 Yasak Düğün'e coşkulu gala  

Yönetmen koltuğuna Metin Kuru’nun oturduğu, korku serisinin ikincisi olan “Mühr-ü Musallat-Yasak Düğün” filminin galası önceki akşam Torun Center’da yapıldı. Üç kuşak öncesinden ailesine musallat olmuş cin sebebiyle evlenmemesi gereken Nilgün’ün hikayesini anlatan film, 21 Temmuz’da vizyonda olacak.Korku filmi sevenlerin merakla beklediği serinin ikinci filmi “Mühr-ü Musallat-Yasak Düğün” filminin galası, oyuncu ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleşti. Yapımcılar Metin Kuru, Murat Ünaloğlu ve Burhan Keskin”in ev sahipliğinde gerçekleşen gala gecesine ilgi yoğun oldu. Oyuncuların tam kadro katıldığı gecede, film izleyenlerden tam not aldı.



KORKUNUN DOZAJINI BİRAZ ARTTIRDIK

Kokteyl ile başlayan gecede, film ekibi ve oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmin yönetmen ve yapımcısı Metin Kuru, “Bu filmde birincide farklı olarak korkunun dozajını biraz daha yükselttik. Karakterleri yeniledik. Plastik makyajı biraz daha arttırdık. Kadın hikayesi konusunda aynı kaldık. Eğitimsiz toplumlarda spiritüel tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi ve bu işlemleri yaparken genelde daha çok kadınların kurban verilmesine temas ettik. Standardın dışına çıkmaya çalıştık. İnşallah karşılığını bulur” diye konuştu.

KIRIK AYAKLA 13 GÜN ÇALIŞTIM

Usta oyuncu Nevin Efe, sette talihsizliklerin kendilerini bırakmadığını söyledi. Setten bir gün önce düşerek ayağına kırdığını ifade eden Nevin Efe, “Otelden arkadaşların yanında çıktım. Karanlıktı, yüksek bir eşikten düştüm. Hastaneye gittim sol ayak kırılmış dize kadar alçıya aldılar. Sabah kara kara düşünüyorlar. ‘Neyin hanım İstanbul’a döner mi?’ diye. ‘Nevin hanımın tarihinde böyle bir şey yok. Hemen bir tekerlekli sandalye buluyorsunuz ve ben sete gidiyorum’ dedim. Kırık ayakla 13 gün boyuncu sette çalıştım. Bir de en son gün hastanede düşürdüler beni.” şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Metin Kuru’nun yaptığı, yapımcılığını Metin Kuru, Murat Ünaloğlu ve Burhan Keskin’ün üstlendiği, kadrosunda Merve Kurç, Ufuk Kaplan, Nevin Efe, Demet Erdem, Mehmet Cerrahoğlu, Nevzat Can Rüzgar ve Cengiz Bektaş gibi isimlerin yer aldığı “Mühr-ü Musallat-Yasak Düğün” 21 Temmuz’da seyirciyle buluşacak.

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