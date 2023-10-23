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SnobMagazin.com

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, yine Snob Magazin tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda Snob Magazin'in ortaya çıkardığı; Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, bir kez daha objektifimize yakalandı.

 Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Magazin gündeminden düşmeyen Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Halen Serpil Tosun ile evli olan Kenan Tosun, gazetecileri görünce panik oldu.

 Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Kenan Tosun, sevgilisinin yanından ayrılıp, başka bir yöne ilerledi. Ümran Seyhan ise hiçbir soruya cevap vermedi.

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi
Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yazlıktan arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

 Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Seyhan'ın kızı Serenay Sarıkaya ile Tosun'un kızı Cansu Tosun, konuyla ilgili sorulara cevap vermemişti.

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi
Serpil Tosun ise '2. Sayfa'ya, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

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