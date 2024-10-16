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Yasağa rağmen okulun bahçesine elektrik trafosu koydular

Yasağa rağmen okulun bahçesine elektrik trafosu koydular

Yasağa rağmen okulun bahçesine elektrik trafosu koydular

Milli Eğitim Baklanlığının 2018 yılında yayınladığı genelgenin "F" bendinde "Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları gibi ciddi ve yakın tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması" şeklindeki açıklamaya rağmen Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde okulun bahçesine trafo yerleştirildi.

Yasağa rağmen okulun bahçesine elektrik trafosu koydular

Mumcular Beldesi'nde lise olmadığı için öğrenciler Mumcular Ateş Canbaz Anaokulu'nda eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler için büyük tehlike oluşturan trafo için veliler isyan etti. Belediyeye şikayette bulunan veliler yaptıkları açıklama şunları söyledi: "Trafolar tehlikeli bir yatırım. Çevreye radyasyon yayıyor, zaman zaman patlamalar oluyor. Okulun bahçesinden bunu kaldırmak için belediyeye başvuru yaptık ama hala okulun bahçesinde tehlike saçan trafo duruyor."

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