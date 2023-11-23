  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı 

Tuğba Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Özerk, şarkının klibinde de 40 kiloluk el dokuması halıyı yaklaşık 4 saat boyunca sırtında taşıdı. 

Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı 

Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Tuğba Özerk’in yeni teklisi ‘İhanet’, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Söz ve müziğinde yaşadığı bir aldatılma öyküsünü anlatan Tuğba Özerk’in ‘İhanet’ adlı şarkısının düzenlemesi de Murat Yeter tarafından yapıldı. 

Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı 

‘100 KİLO DA OLSA EMEĞİ SIRTIMDA TAŞIRIM’ 

Yönetmen Buğra Karaçam’ın çektiği klipte, bedenini 40 kiloluk bir el dokuması halı ile örten ve yaklaşık 4 saat üzerinde taşıyan Özerk ¨Yıllar önce beğenerek satın aldığım, Güneydoğu Anadolu’nun dağ köylerindeki kadınların dokuduğu bu kıymetli halıyı evimde de özel bir köşede sergiliyorum. 100 kilo da olsa emeği sırtımda taşırım¨ dedi.  

Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı 

‘İhanet’ adlı balat şarkı, aynı zamanda Özerk’in yeni yılın ilk aylarında çıkaracağı 8 parçalık bir albümün de habercisi olarak müzikseverlerle buluştu. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı
  Magazin

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız
  Magazin

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında itiraf: Onu dövüyordum...
  Magazin

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında itiraf: Onu dövüyordum...

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum
  Magazin

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
  Magazin

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!