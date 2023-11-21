‘Yargı’ya uluslararası büyük ödül!

Bu sene 51. kez gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülü ‘Yargı’ dizisinin oldu. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte aldı.

Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51. kez sahiplerini buldu. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den bu sene sadece Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin aday olduğu açıklanırken heyecanla beklenen ödül töreni dün gerçekleşti.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyen ve büyük beğeni toplayan ‘Yargı’ dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı, Ali Bilgin’in yönetmenliği üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı ‘Yargı’ dizisi farklı ülkelerden dizilerin yarıştığı ‘Telenovela’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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