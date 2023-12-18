'Yargı'ya misafir oldu!

Usta oyuncu Latif Akgedik, reyting rekortmeni Yargı dizisine misafir oldu.



Dizide bir gazeteciyi canlandıran Akgedik’in Pınar Deniz ile olan etkileyeci sahneleri büyük beğeni topladı…

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