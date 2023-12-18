  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Yargı'ya misafir oldu!

Latif Akgedik, reyting rekortmeni Yargı dizisine misafir oldu.

'Yargı'ya misafir oldu!

Usta oyuncu Latif Akgedik, reyting rekortmeni Yargı dizisine misafir oldu.

 

'Yargı'ya misafir oldu!
Dizide bir gazeteciyi canlandıran Akgedik’in Pınar Deniz ile olan etkileyeci sahneleri büyük beğeni topladı…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

‘Songül kaprisli’ diyerek işime engel oldular
  Magazin

‘Songül kaprisli’ diyerek işime engel oldular

Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü
  Cemiyet

Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Gülben Ergen'in leopar tarzı
  Magazin

Gülben Ergen'in leopar tarzı

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı
  Güncel

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!