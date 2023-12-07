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'Yargı'nın yıldızı Samet Kaan Kuyucu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

'Yargı'nın yıldızı Samet Kaan Kuyucu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi. İşte detaylar...

'Yargı'nın yıldızı Samet Kaan Kuyucu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde büyük bir coşkuyla kutladı. Gecede Şevval Sam, sahne aldı. Önceki akşam Raffles Hotel de yapılan etkinliğe Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ev sahipliği yaparken; spor, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

 

Gala etkinliği'Yargı'nın yıldızı Samet Kaan Kuyucu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendinin davetlileri arasında ise sunucu Nursel Ergin, oyuncu Samet Kaan Kuyucu, Ezgi Avcı, spor spikeri Seyhan Şaşko ve Ersin Düzen, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, cemiyet hayatının ünlü çifti Ahu-Süleyman Orakçıoğlu ve daha pek çok önemli isim yer aldı.

'Yargı'nın yıldızı Samet Kaan Kuyucu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

SEVGİLİSİYLE İLK KEZ 

Yargı dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Samet Kaan Kuyucu, sevgilisi Duru Kuyucuoğlu ile ilk kez objektiflere poz verdi. Bilyoner'in 20. yıl gecesine katılan genç sevgililer, gece boyunca Şevval Sam'ın şarkıları eşliğinde keyifli dakikalar yaşadılar.

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