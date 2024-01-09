‘Yargı’nın merakla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Yargı’da heyecan dorukta... Yılbaşıyla birlikte 2 hafta yayın arası veren dizi bu hafta seyircisiyle buluşuyor. Seyircinin sabırsızlıkla beklediği diziden büyük merak uyandıran tanıtım yayınlandı. Örgüte düzenlenen operasyonda Kadir kaçmaya çalışırken Metin ona engel olur. Metin’e ulaşamayan Ilgaz ve Eren aracın peşine düşerken karşılaştıkları manzara karşısında yıkılırlar.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Eylül Uğuz, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle 14 Ocak Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

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