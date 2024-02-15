‘Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Yargı’nın pazar günü yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ceylin Ilgaz’a Fırat’a karşı geçmişten gelen hiçbir duygusu kalmadığını söylerken, Merdan Kaya Kadir’in ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alınıyor.

Gerçekleşen gözaltı sonrası Ilgaz talimatı veren kişinin eskiden tanıdığı ve adliyeye yeni gelen İclal Savcı olduğunu öğrenmesiyle büyük şaşkınlık yaşarken Ceylin de bu tanışıklığın boyutlarını öğrenmek istiyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Başarılı genç ve usta isimlerden oluşan dizinin kadrosunda ‘Polis memuru Fırat’ karakteriyle Alican Yücesoy konuk olarak yer alırken ekibe bu hafta hikayesiyle merakla beklenen ‘İclal Savcı’ karakteriyle başarılı oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

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