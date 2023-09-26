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Yargı'dan büyük başarı

‘Yargı’ dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday oldu

Yargı'dan büyük başarı

Pazar akşamı 3.sezonu yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday olan dizi oldu. Tüm dünyada heyecanla takip edilen ‘Yargı’ ‘En İyi Telenovela’ dalında tüm dünyadan yarışacak 4 diziden biri oldu.

 Yargı'dan büyük başarı

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı'dan büyük başarı

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