'Yaren Leylek’ sinema filminin vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ sinema filminin vizyon tarihi açıklandı. 26 Ocak 2024’te beyazperdede seyirciyle buluşacak film, çocukları unutamayacakları bir hikayenin içine çekerken sımsıcak hikayesiyle yetişkinlerin de içini ısıtacak.

Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğundan esinlenerek hazırlanan ‘Yaren Leylek’ sinema filmi, annesi hamile olan ve henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip Leylek Yaren’le tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alırken başlarına gelen bazı olaylar ise ekibi gizemli bir dünyanın da içine sürükleyecek.

Keyifli hikayesiyle merakla beklenen ‘Yaren Leylek’ sinema filmi 26 Ocak’ta sinemalarda...

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