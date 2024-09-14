  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Yaren Leylek’ filmine Aydilge’den sıcacık şarkı

Sev Yapım’ın yapımcılığında Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğunun beyazperdeye taşındığı sıcacık bir aile filmi olan ‘Yaren Leylek’ filmi için geri sayım sürüyor.

‘Yaren Leylek’ filmine Aydilge’den sıcacık şarkı

Aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden filme söz ve beste yazarı başarılı müzisyen Aydilge özel bir şarkı yaptı. Tüm dijital platformlarda yayına giren şarkının klibinde filmden görüntüler de yer alırken Aydilge’nin klipteki ‘Leylek Dansı’na dikkat çekiyor.

‘Yaren Leylek’ filmine Aydilge’den sıcacık şarkı

Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, proje tasarımı Hande Alpaslan’a ait, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ sinema filmi vizyon için gün sayıyor. Uzun yıllardır her sene ülkemize gelen Yaren Leylek’in Adem Amca ile kurduğu dostluğu merkezine alan film sımsıcak hikayesiyle yediden yetmişe herkesin içini ısıtacak. 

‘Yaren Leylek’ filmine Aydilge’den sıcacık şarkı

4 Ekim’de tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde başarılı müzisyen Aydilge’nin de Yaren Leylek isimli bir şarkısı bulunuyor. Enerjik ve pozitif hisler yaratan bu dostluk şarkısının klibi de yayınlandı. Eğlenceli klipte Aydilge filmde de yer alan ‘Leylek Dansı’ ile yeni bir akım başlatıyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Karahan’ın konserine ünlü akını
  Magazin

Murat Karahan’ın konserine ünlü akını

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu
  Magazin

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

'Deha'nın yayın tarihi belli oldu!
  Magazin

'Deha'nın yayın tarihi belli oldu!

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile
  Magazin

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de
  Magazin

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!