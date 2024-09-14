‘Yaren Leylek’ filmine Aydilge’den sıcacık şarkı

Aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden filme söz ve beste yazarı başarılı müzisyen Aydilge özel bir şarkı yaptı. Tüm dijital platformlarda yayına giren şarkının klibinde filmden görüntüler de yer alırken Aydilge’nin klipteki ‘Leylek Dansı’na dikkat çekiyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, proje tasarımı Hande Alpaslan’a ait, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ sinema filmi vizyon için gün sayıyor. Uzun yıllardır her sene ülkemize gelen Yaren Leylek’in Adem Amca ile kurduğu dostluğu merkezine alan film sımsıcak hikayesiyle yediden yetmişe herkesin içini ısıtacak.

4 Ekim’de tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde başarılı müzisyen Aydilge’nin de Yaren Leylek isimli bir şarkısı bulunuyor. Enerjik ve pozitif hisler yaratan bu dostluk şarkısının klibi de yayınlandı. Eğlenceli klipte Aydilge filmde de yer alan ‘Leylek Dansı’ ile yeni bir akım başlatıyor.

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