Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler asrın felaketi olarak nitelendirilen felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimi yardım kolisi hazırlıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi de depremzedelere moral ziyaretinde bulunuyorlar.

Deprem bölgesine gidip, depremzedelere moral verip yemek dağıtan ünlü oyuncular Gizem Karaca ile Hazal Subaşı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Gizem Karaca, "15-16 gündür elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen gereken yardımları yapmak. Bu konuda bayağı başarı sağladık. Yaralar çok zor sarılacak farkındayım ama yardımlarımız hiç bitmeyecek" diye konuştu.

“O İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİZ ANLAYAMAYIZ”

Karaca, "Orada neler hissettiniz?" sorusuna, "Çok zor bir durum. O insanların ne yaşadığını biz anlayamayız. Bizim elimizden gelen, onlara gönderdiğimiz yardımları gereken köylere ulaştırmak, çadır kentte insanlara şifa olabilmek ve çocuklara sarılabilmek. Nasıl tam normale dönülecek ve iyileşilecek bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz" cevabını verdi.

Hazal Subaşı ise "Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



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