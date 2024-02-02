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Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. İşte detaylar...

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Usta müzik adamı Alper Kömürcü'nün kurucusu olduğu Elma Şekeri Prodüksiyon'un dev yapımı Yaratılış Projesi, 8 Mart 2024 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak

 Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Yaratılış, ancak Allah'a inanarak yaşanan bir hayatın anlamlı olabileceğini ve Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlatan, görsel ve işitsel sanatların tüm imkanlarını kullanarak, detaylarıyla seyircisini etkileyen modern bir projedir.

 Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Prof. Caner Taslaman, yıllar içerisinde sahip olduğu tüm birikimlerini, her kesimin anlayacağı sadelik ve vuruculukla özetlediği metinlerini dinleyiciye anlatırken, bu metinlerin duygusal ifadelerin, özel olarak Alper Kömürcü tarafından bestelenen, Türk motifleriyle süslenmiş , uluslararası armoni ve orkestrasyonlarla renklendirilmiş müzikler eşlik etmektedir.

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak
DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ BİR BENZERİ YOK
Yaratılış Projesi'nde 8 Mart tarihinde önce ilk 4 eser sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar projenin benzeri Türkiye'de ve Dünya'da yapılmadı, hiçbir şekilde örneği yok.

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak
İPEK AÇAR "YARATILIŞ"I SESLENDİRDİ
İpek Açar, projeye konuk olarak, albüme ismini veren eseri Yaratılış'ı seslendirdi. İpek Açar, bebeğini kucağına almasının hemen ardından, önümüzdeki hafta 2 gün, İstanbul'da klip çekimleri için kamera karşısına geçecek.

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