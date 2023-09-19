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 ‘Yaptıklarının hesabını öbür tarafta verecekler’

Fabrika Yapım’ın yapımcılığını  yaptığı, TRT 1 ‘de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranları dolduran “Benim Güzel Ailem” 20 Eylül Çarşamba akşamı on ikinci bölümüyle saat 20.00’de  izleyiciyle buluşacak.  

 ‘Yaptıklarının hesabını öbür tarafta verecekler’

Her hafta birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisinin on ikinci bölümü yine heyecan dolu olacak. 

"Benim Güzel Ailem”in 12. bölümünün konusu ise şöyle:  

 ‘Yaptıklarının hesabını öbür tarafta verecekler’

Rasim Adnan’ın gerçekten aile olma yolunda ilerlediğine günden güne inanırken Emre’nin telefonu Rasim’i kendine getirir. Rasim ev halkını toplar ve Adnan’ın kendilerine bir oyun oynadığını söyler.

Canan Adnan’ın masum olduğunu savunurken Rasim iş birlikçisi dediği Banu’nun kaçarken düşürdüğü telefonunu çıkarır. 

Rasim ev halkının Adnan’ın masum olduğu konusunda kendisine direnmelerini kabul etmez ve Adnan’ı takip etme kararı alır. 

 ‘Yaptıklarının hesabını öbür tarafta verecekler’

Ferdi yapımcıdan aldığı avansla kızı Tanem için okul planları yapmaya başlamıştır bile. Ferdi’nin oyunculuğu hakkında çıkacak gazete haberini karı koca çok merak ediyorlardır.

Oğuz duygusal olarak emin olmak için abisinden yardım ister. 

 ‘Yaptıklarının hesabını öbür tarafta verecekler’

Yapımcılığını Fabrika Yapım, yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.  

Benim Güzel Ailem 20 Eylül Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de… 

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