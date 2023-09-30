  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu

Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu

Ünlü yapımcı Faruk Turgut, 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'ya konuştu. Yapımcı, son dönemde oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel hakkında konuştu.

Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu

Yapımcı, "Hande'nin oyunculuğunu Türkiye tartışıyor, ama onu Güney Amerika'daki bir seyirci izlerken, "Oyunculuğu ne kadar kısıtlı" demiyor. Bayılarak takip ediyor. Kızı niye günah keçisi ilan ediyorlar anlamadım. Diğerleri daha mı iyi? Sanki hepsi Oscar'lık performans sergiliyor, bir tek Hande kötü! Kızın başkaları gibi torpili de yok üstelik. Herkes kabul etsin ki, Hande Erçel bir dizinin yurt dışı satışını garantieyen isim. Bu da yapımın ayakta kalması demek.

 Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi
  Magazin

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
  Kültür - Sanat

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  
  Magazin

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
  Magazin

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!