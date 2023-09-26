 Yapay zekanın arasını açtığı Pınar Soykan- Orçun Soykan çifti buzları eritti!

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan- Orçun Soykan çiftinin arası yapay zeka yüzünden açılmıştı. Hayranının yapay zeka ile yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Soykan’a eşi Orçun Soykan’dan tepki gelmiş, fotoğrafları silmesini istemişti. Çift evleri ayırma noktasına kadar gelmişti. Arasındaki buzları eritip, Marmaris Bozburun’da nikah tazeleyen çift, mutluluk pozları verdi

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, yapay zeka ile yapılan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca eşi Orçun Soykan ile arası açılmıştı. Yapay zekanın 13 yıllık yuvaya çatlak yarattığını söyleyen Pınar Soykan, “Eşimin böyle bir tepki vermesine üzgünüm, o bir yapay zeka, eşimin benden özür dilemesini bekliyorum. Yapay zeka bizi bu hallere getirdi, hayranlarımdan biri böyle bir şey yaptı, ben de çok sevdiğim için paylaşmak istedim. Eşim evden ayrıldı, fotoğrafları sil dedi, eşimden özür bekliyorum” demişti.

Çift arasındaki buzları İş İnsanı Murat Akbal’ın işletmesı olan Baldan Suites’ta eritti. Çift köpekleri Kızım ile doğum gününü Baldan Suites’ta kutlayarak nikah tazeledi. Çifte Numberone Genel Yayın Yönetmeni Kadir Çetin ve ünlü yazılımcı Enes İpek de katıldı.

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