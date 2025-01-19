Yapay zeka şarkısı fenomen oldu!

Sinemaseverlerin özlediği gençlik filmi beklentisini karşılayan yapımın sonunda yer alan şarkı, sektör tarihinde bir ilki yaşatıyor. Gençlik enerjisine uygun ve çağı yakalayan bir davranışla, yapay zekaya yaptırılan filmin arka jenerik müziği, yoğun istek üzerine spotify da dahil tüm müzik dinleme platformlarına girerek, bu şekilde de bir yeniliğe imza atılmış oldu. İzleyicilerin yoğun bir yorum yağmuruna tutulan şarkıyı tekrar dinlemek için filme gittiğini yazanlar ise çoğunlukta… Filmin tüm müziklerinin yer aldığı soundtrack albümü de yine sinemaseverin yoğun istekleri üzerine yakında dinleyicileriyle buluşturulacak.

OTTO Entertainment ve Movie Factory ortak yapımcılığında, Ahmet Topuz tarafından çekilen filmde Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve Taha Baran Özbek’ten oluşan ‘Mahşerin Dört Atlısı’ ile duayen İlker Aksum ve Deniz Uğur rol alıyorlar.

MAHŞERİN DÖRT ATLISI

Karantinadayız, okul artık bir sahne,

Yüzümüze gülseler de insanlar sahte.

Zeynep hep önde, savaşta kendisiyle,

Kaos içinde bir düzen, aradığı bu delikte.

Kafalar karışık, gerçekler yozlaşır,

Karanlık düşüncelerle baş etmeye çalışır.

Bir Onur meselesi görülecek okulda,

Karantina'da bizim saflar sıklaşır.

Karantina oyunu, hepimiz bu çerçevedeyiz,

Zeynep, Onur, Burak ve Mert'le yine birlikteyiz.

İzolasyon bölgesinde, çizgilerin içinde,

Ölüm kalım hikayesi, gerçeklerin peşindeyiz.

Mert anlam arayışında, yüksek uçan bir atmaca,

Belirsiz bu dünyada, gizemli bir bulmaca.

Burak ile birlikte dostluğun simgesi,

Karantina bitince başlar kargaşanın zirvesi

Hepimiz bu alandayız, baskı hissi artıyor,

Beynimizi susturduk, duygular ağır basıyor.

Güzel günler elbet bir gün gelecek, ama...

Zeynep, Onur, Burak ve Mert dünyaya karşı duruyor.

Karantina oyunu, hepimiz bu çerçevedeyiz,

Zeynep, Onur, Burak, Mert'le hep birlikteyiz

Ender'in gölgesinde, ışığın peşindeyiz,

Beyza'nın hikayesiyle maceranın içindeyiz.

Bu dar alanda, her hikaye upuzun bir ip,

Her birinin yolculuğu, efsane bir trip.

Mahşerin Dört Atlısı huzuru arıyor,

Karantina altındayken, hiç bitmiyor bu flip.

Bizden Beyza’ya selam, getirdiği hikayelere,

"Karantina"dan respect her bir karaktere.

Haykırarak söyle hepsinin ismini,

Bu rapte buluştu herkes, inanın gerçeklere.

Trap!

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