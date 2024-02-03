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'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Star’ın yeni ve iddialı projesi “YANDAKİ ODA” ekran yolculuğuna hazırlanıyor.

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Yönetmenliğini başarılı projelere imza atan Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger,

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı, başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yandaki Oda’nın okuma provası yapıldı.

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

YILDIZ İSİMLER BİR ARADA

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Başarılı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye hazırlanan Yandaki Oda’da; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak,

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal rol alıyor.

 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Yandaki Oda, yakında Star’da…

 

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