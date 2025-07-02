  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

Kaan Yıldırım’ın gazeteci Yaman Safir karakteriyle dahil olduğu Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı! İşte detaylar...

Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

Kaan Yıldırım’ın gazeteci Yaman Safir karakteriyle dahil olduğu Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı!

Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

Başrolde Uğur Yücel’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Onur Seyit Yaran, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler, Hamza Yazıcı, Osman Karakoç, Zeynep Atılgan, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Sermet Yeşil, Teoman Kumbaracıbaşı, Ertan Ekmekçi, Mert Yavuzcan ve Reyhan Özdilek yer alıyor.

Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadın Mayo Modelleri
  Moda ve Güzellik

Kadın Mayo Modelleri

Serenay Sarıkaya doğum gününü ayrıldığı iddia edilen Mert Demir ile kutladı
  Magazin

Serenay Sarıkaya doğum gününü ayrıldığı iddia edilen Mert Demir ile kutladı

Zarafetin Kodu: Gece ve Straplez Elbiselerle Işıltını Ortaya Çıkar
  Moda ve Güzellik

Zarafetin Kodu: Gece ve Straplez Elbiselerle Işıltını Ortaya Çıkar

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!
  Magazin

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!

Hayal Köseoğlu, huzuru Alaçatı'da buldu!
  Magazin

Hayal Köseoğlu, huzuru Alaçatı'da buldu!

Emre-Gizem Karayel çifti Dedektif Reptır'ı sinema perdesine taşıyor!
  Magazin

Emre-Gizem Karayel çifti Dedektif Reptır'ı sinema perdesine taşıyor!