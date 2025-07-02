Yaman gazeteci Kaan Yıldırım!

Kaan Yıldırım’ın gazeteci Yaman Safir karakteriyle dahil olduğu Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı!

İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Başrolde Uğur Yücel’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Onur Seyit Yaran, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler, Hamza Yazıcı, Osman Karakoç, Zeynep Atılgan, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Sermet Yeşil, Teoman Kumbaracıbaşı, Ertan Ekmekçi, Mert Yavuzcan ve Reyhan Özdilek yer alıyor.

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