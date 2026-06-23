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Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide

Başarılı oyuncu Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yaratıcısı olduğu Young Sherlock dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide
Danışman, uluslararası yapımda bir Osmanlı askerine hayat verecek. Oyuncunun dizide, genç Sherlock Holmes karakterine hayat veren Hero Fiennes Tiffin ve Donal Finn ile birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide
Çekimleri Palermo, Sicilya ve Londra'da gerçekleştirilecek olan yapım, uluslararası oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide

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