  Yalıkavak'ta lüks tatil

Mavi ile yeşilin buluştuğu, Bodrum'un en popüler koylarından biri olan Yalıkavak'ta yer alan Elementa Boutique Hotel, geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı.

Muhteşem deniz manzarası, lüks dokunuşların modern mimariyle birleştiği, Antik Yunan heykelleriyle dolu Fransız bahçesi ile misafirlerini ağırlayan Elementa Boutique Hotel, 2024 yaz sezonunda da misafirlerine kaliteli ve huzurlu bir tatil sunuyor.

Elementa Boutique Hotel, genç mutfak ekibinin yaratıcı dokunuşlarıyla hazırladığı Akdeniz mutfağı lezzetlerini, gündüz havuz başında, akşam ise zeytin ağaçlarının arasında Agora Restaurant ‘da misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Elementa Boutique Hotel, kişiye özel tatil seçenekleri misafirlerini bekliyor.

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