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Yalı Çapkını’nın yıldızı tatilde

Ekranın fenomen dizilerinden Yalı Çapkını’nda rol alan Buçe Buse Kahraman, Alaçatı’da tatil keyfi yaşadı.

Yalı Çapkını’nın yıldızı tatilde

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı ismi Buçe Buse Kahraman yakın kız arkadaşı ile birlikte Alaçatı Rhea Otelde tatil yaptı.

Yalı Çapkını’nın yıldızı tatilde

 

Arkadaşının nişanı için Çeşmeye gelen ekip akşam Berkay'ın sahnesinde eğlendi.

Yalı Çapkını’nın yıldızı tatilde

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