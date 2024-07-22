Yalı Çapkını’nın yıldızı tatilde

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı ismi Buçe Buse Kahraman yakın kız arkadaşı ile birlikte Alaçatı Rhea Otelde tatil yaptı.

Arkadaşının nişanı için Çeşmeye gelen ekip akşam Berkay'ın sahnesinde eğlendi.

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